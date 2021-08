GdL-Chef Weselsky kündigt längere Bahn-Streiks an

Nachrichtenarchiv - 17.08.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Millionen Pendler und Reisende müssen sich auf einen neuen Bahnstreik einstellen. Der Chef der Lokführergewerkschaft GdL, Weselsky, sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Streiks würden ausgeweitet, sollte die Deutsche Bahn nicht schnell ein neues Angebot im Tarifstreit vorlegen. Ein neuer Arbeitskampf werde länger dauern als der 48-stündige in der vergangenen Woche und könnte auch Ferienreisende treffen, warnte Weselsky. Allerdings will seine Gewerkschaft Arbeitsniederlegungen diesmal früher ankündigen. Am kurzen Vorlauf von einem halben Tag hatte es zuletzt heftige Kritik gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 17:00 Uhr