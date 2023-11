GDL-Chef Weselsky hält Streiks bei der Bahn für unausweichlich

Berlin: Vor Beginn der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn macht der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, Weselsky, weiter Druck: Er glaube nicht, dass diese Tarifrunde ohne Streik auskommen werde, sagte Weselsky der "Augsburger Allgemeinen". Die Beschäftigten bei der Bahn hätten die Messer schon gewetzt und wollten die Auseinandersetzung. Die GDL fordert unter anderem eine kürzere Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter und mehr Lohn. Die Bahn hat das als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Weselsky hatte in den vergangenen Wochen wiederholt mit Streik gedroht - auch in den Weihnachtstagen. Die Tarifgespräche mit der Deutschen Bahn beginnen am Donnerstag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 09:15 Uhr