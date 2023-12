GDL-Chef Weselsky glaubt an Erfolg des Warnstreiks für die Gewerkschaft

Potsdam: Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer führt noch bis zum späten Abend zu weitreichenden Einschränkungen im Bahnverkehr. Gewerkschaftschef Weselsky gab sich zuversichtlich, mit dem Warnstreik die Forderungen an den Bahnvorstand durchzusetzen. Vor Demonstrierenden in Potsdam sagte er wörtlich: "Wir werden sie knacken." Wegen des 24-stündigen Warnstreiks sind mindestens 80 Prozent des Fernverkehrs gestrichen; auch im Regionalverkehr gibt es erhebliche Auswirkungen, vor allem in Bayern. Bei den S-Bahnen im Großraum München und Nürnberg sind nur einzelne Züge im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 15:00 Uhr