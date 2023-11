GDL-Chef Weselsky droht mit Streiks in der Weihnachtszeit

Berlin: Bei der Deutschen Bahn könnte es wegen des Tarifstreits mit den Lokführern zu Streiks in der Weihnachtszeit kommen. Der Chef der Lokführergewerkschaft, Weselsky, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er wolle das nicht ausschließen. Bahn-Vorstand Seiler habe zwar 14 Tage Weihnachtsfrieden gefordert, das hänge aber vom Verhandlungsverlauf ab. Weselsky ließ aber auch erkennen, dass die Feiertage selbst von Streiks ausgenommen wären. Die neue Tarifrunde beginnt am 9. November, in die beide Seiten mit äußerst unterschiedlichen Vorstellungen gehen. Die GDL fordert eine 35-Stunden Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich und 555 Euro pro Monat mehr für alle. Laut Bahn würde das die Personalkosten um 50 Prozent erhöhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 06:45 Uhr