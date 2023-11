GDL-Chef Weselsky droht mit Streiks ab Mitte November

Frankfurt am Main: Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Weselsky, hat mit Warnstreiks bei der Bahn bereits ab Mitte November gedroht. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, ob es dazu komme, hänge vom Gesprächsauftakt bei der Tarifrunde am 9. November ab. Verhandele die Führung der Deutschen Bahn nicht ernsthaft mit der GDL, dann könne es Warnstreiks und eine Urabstimmung über unbefristete Streiks geben, so Weselsky. Zuvor hatte er bereits deutlich gemacht, dass auch Arbeitsniederlegungen rund um Weihnachten möglich seien. Die Feiertage selbst sollen Weselsky zufolge dann aber ausgeschlossen sein. Die GDL fordert eine monatliche Gehaltserhöhung von 555 Euro, eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro sowie eine 35-Stunden Arbeitswoche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hat diese Forderungen bereits zurückgewiesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 12:45 Uhr