GDL-Chef nennt neues Bahn-Angebot nicht annehmbar

Nachrichtenarchiv - 02.09.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, Weselsky, hat sich im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn ablehnend über das neue Angebot des Unternehmens geäußert. Es sei inhaltlich nicht annehmbar, deshalb gehe der Streik weiter, sagte Weselsky im Morgenmagazin. Der Konzern verlange, den Geltungsbereich des Tarifvertrags zu beschränken, so dass er für neue Mitglieder nicht zur Anwendung kommt. Das Ziel sei die Existenzvernichtung seiner Gewerkschaft. Außerdem sei es völlig inakzeptabel, dass der Konzern den Beschäftigen für heuer eine Lohn-Nullrunde vorschlage. Nicht hinnehmbar sei schließlich auch der - so wörtlich - Angriff der Bahn auf die Betriebsrente, so Weselsky. - Seit dem frühen Morgen bestreikt die GDL den Personenverkehr, seit gestern bereits den Güterverkehr. Der Ausstand soll bis zum frühen Dienstagmorgen dauern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2021 09:00 Uhr