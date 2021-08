GDL-Chef: Bahn-Streik ist "hervorragend gelaufen"

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Ende des Bahn-Streiks in den frühen Morgenstunden hat die Gewerkschaft der Lokführer eine positive Bilanz gezogen. Laut GDL-Chef Weselsky sei der Arbeitskampf in den vergangenen zwei Tagen "hervorragend gelaufen". Seine Gewerkschaft fordert 3,2 Prozent mehr Lohn und einen Corona-Bonus von 600 Euro für ihre Mitglieder. Weselsky warf der Bahn erneut vor, sich nicht zu bewegen. Das Unternehmen halte weiter an seinem Vorschlag von Anfang Juni fest, seitdem herrsche Eiszeit. An den Vehandlungstisch wolle er sich erst setzen, wenn die Bahn ein neues "verhandlungsfähiges Angebot" mache. Für Dienstag kündigte Weselsky eine Demonstration vor dem Bahn-Tower in Berlin an. Danach werde es nur "sehr kurze Zeit" bis zu einem erneuten Streik dauern, Details nannte der GDL-Chef nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 13:00 Uhr