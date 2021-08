GDL bestreikt Personenbahnverkehr von Morgen früh an

Nachrichtenarchiv - 10.08.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL vor Beginn ihrer großflächig geplanten Streiks aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bahn-Personalchef Seiler nannte den Streik unnötig und überzogen. Die Ankündigung mit weniger als 24 Stunden Vorlauf sei eine erhebliche Belastung für die Fahrgäste. Das Unternehmen sei bereit, die geforderten 3,2 Prozent mehr Lohn zu zahlen, sagte Seiler. Einen Zeitraum nannte Seiler nicht. Die GDL hatte am späten Vormittag mitgeteilt, in der kommenden Nacht ab 2 Uhr bundesweit den Personenverkehr zu bestreiken. Die Bahn will mit Ersatzfahrplänen gegenhalten. Die sollen ab 15 Uhr unter Bahn.de abrufbar sein. Außerdem werde man bei bereits bezahlten Fahrkarten "maximal kulant" sein, kündigte Vorstand Seiler an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.08.2021 13:15 Uhr