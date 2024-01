GDL bestreikt jetzt auch Personenverkehr der Bahn

Berlin: Die Gewerkschaft der Lokführer hat ihren Streik am frühen Morgen auf den Personenverkehr ausgeweitet. Für Bahnreisende bedeutet das, dass sie bis kommenden Montag Abend mit großen Behinderungen rechnen müssen. Die Bahn erklärte, der Notfallplan biete im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr ein stark reduziertes, aber verlässliches Angebot. In welchem Umfang, das sei regional sehr unterschiedlich. Fahrgästen wird empfohlen, sich rechtzeitig zu informieren. - Bundesverkehrsminister Wissing hat das Verhalten der Lokführergewerkschaft scharf kritisiert. Der "Bild" sagte er, der Streik sei nicht nur eine enorme Belastung für die Volkswirtschaft, sondern auch nervenaufreibend für alle Reisenden und Pendler. Er forderte beide Seiten auf, Lösungen am Verhandlungstisch zu finden oder eine Schlichtung einzuleiten. Die GDL hatte gestern kurz vor Streikbeginn einen neuen Vorschlag gemacht. Die Bahn lehnte ab mit der Begründung, die GDL wiederhole nur altbekannte Maximalforderungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 07:00 Uhr