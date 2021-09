GDL bestreikt den Personenverkehr der Deutschen Bahn

Nachrichtenarchiv - 02.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz eines neuen Angebots der Deutschen Bahn ist am frühen Morgen der neue Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL im Personenverkehr angelaufen. Der Güterverkehr wird bereits seit gestern bestreikt. Im ARD/ZDF-Morgenmagazin nannte GDL-Chef Weselsky das Angebot der Bahn ironisch das "beste der Welt"; der Streik werde weitergehen. Es sei völlig inakzeptabel, dass der Konzern den Beschäftigten für heuer eine Lohn-Nullrunde vorschlage. Nicht hinnehmbar sei zudem der - so wörtlich - Angriff der Bahn auf die Betriebsrente. - Bahn-Personalvorstand Seidler hatte am frühen Abend an die GDL appelliert, die Arbeitskampfmaßnahmen zu stoppen und wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Bahn bietet der Gewerkschaft nun eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro an und eine Laufzeit von nunmehr 36 statt 40 Monaten. Die angebotene Lohnerhöhung um 3,2 Prozent entspricht der Gewerkschaftsforderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2021 07:00 Uhr