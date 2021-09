GDL beginnt dritte Streikrunde im Personenverkehr

Nachrichtenarchiv - 02.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz eines neuen Verhandlungsangebots der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL die dritte Streikrunde im Personenverkehr begonnen. Ob der Ausstand jedoch wie geplant bis Dienstag früh dauern wird ist unklar. Die Bahn bietet der Gewerkschaft jetzt eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro an. Auch bei der Laufzeit des Tarifvertrags sei man den Lokführern entgegengekommen, sagte Personalvorstand Seiler. Die GDL-Spitze will das nachgebesserte Angebot bis zum Vormittag prüfen. Im Fernverkehr wird während des Streiks laut Bahn rund ein Viertel der Züge fahren, im Regionalverkehr will das Unternehmen etwa 40 Prozent der Verbindungen aufrecht erhalten. Bei den S-Bahnen in München und Nürnberg soll mindestens ein Stundentakt sichergestellt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.09.2021 03:00 Uhr