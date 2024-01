GDL beendet Streik bei Transdev vorzeitig

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL will in diesen Minuten ihren Streik beim Bahnunternehmen Transdev beenden und damit sechs Stunden früher als geplant. GDL-Chef Weselsky hat das damit begründet, dass Transdev schriftlich versichert habe, über sämtliche Kernforderungen der aktuellen Tarifrunde in der kommenden Woche ernsthaft zu verhandeln. Transdev betreibt Regionalbahnen in mehreren Bundesländern - darunter Bayern. Der Streik bei der Deutschen Bahn geht dagegen wie vorgesehen weiter bis 18 Uhr. Aber auch danach dürften noch Züge ausfallen oder verspätet sein. GDL-Chef Weselsky hat schon weitere Streiks angekündigt, wenn die Bahn im Tarifstreit kein neues Angebot vorlegen sollte. Die Bahn dagegen sagt, solange nicht über das vorliegende Angebot verhandelt wurde, gebe es auch kein neues.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 12:00 Uhr