GB ruft höchste Corona-Warnstufe für das ganze Land aus

04.01.2021 22:00 Uhr

London: Großbritanniens Premierminister Johnson hat in der Corona-Krise einen neuen landesweiten Lockdown verkündet. In einer Fernsehansprache rief er seine Landsleute dazu auf, zu Hause zu bleiben. Nur für Arztbesuche oder für die Arbeit sollte man vor die Tür gehen. Schulen müssen schließen. Johnson sagte, die Maßnahmen würden vermutlich bis Mitte Februar in Kraft bleiben. Großbritannien verzeichnet seit Tagen extrem viele Neuinfektionen. Heute waren es knapp 59.000 Fälle. London führt die starke Ausbreitung auf eine neue Coronavirus-Variante zurück, die sich möglicherweise leichter übertragbar ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2021 22:00 Uhr