Gazprom verlangt Nord-Stream-Turbine zurück

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der russische Gazprom-Konzern hat von Siemens die Rückgabe einer in Kanada gewarteten Turbine gefordert. Sie stammt aus einer russischen Verdichterstation der Gasleitung Nord Stream 1, die seit Anfang vergangener Woche gewartet wird. Siemens Energy verwies heute auf eine Erklärung aus der Vorwoche, wonach man die Turbine so schnell es gehe wieder an ihren Einsatzort bringen will. Bereits Mitte Juni hatte der russische Gasexporteur Gazprom die Liefermengen durch die Nord-Stream-Pipeline 1 reduziert und das mit der defekten Turbine begründet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 21:00 Uhr