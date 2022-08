Gazprom stoppt für drei Tage seine Gaslieferungen

BR-Intendantin Wildermuth äußert sich zum Fall RBB

München: BR-Intendantin Wildermuth sorgt sich um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Im Interview mit dem BR24-Medienmagazin sagte sie, es mache sie fassungslos und wütend, dass die Verfehlungen an der rbb-Spitze die gute Arbeit in der ARD überschatten könnten. Die Chefin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Schlesinger, war als erste Intendantin überhaupt vom Rundfunkrat des Senders abberufen worden. Gegen sie ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts auf Untreue und Vorteilsannahme. Mit Blick auf das kritisierte rbb-Bonus-System betonte Intendantin Wildermuth, im BR gebe es für die Führungskräfte keine leistungsbezogenen Vergütungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2022 06:45 Uhr