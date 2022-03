Gazprom soll auf Anweisung Putins nur noch Rubel akzeptieren

Nachrichtenarchiv - 25.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der russische Präsident Putin hat indes den Energieriesen Gazprom angewiesen, für seine Erdgasimporte ausschließlich Rubel zu akzeptieren. Das Unternehmen, so ein Kreml-Sprecher, solle dafür einen entsprechenden Plan ausarbeiten. Am Mittwoch hatte Putin erklärt, für Gasimporte in den Westen als Zahlungsmittel nur mehr russische Rubel zu anzunehmen. Die EU kritsierte dies als Vertragsbruch, da mit den Energielieferanten die Bezahlung in Euro oder US-Dollar vereinbart worden sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 13:00 Uhr