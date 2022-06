Gazprom drosselt Gaslieferungen aus Russland weiter

Nachrichtenarchiv - 17.06.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der russische Energiekonzern Gazprom drosselt die Gas-Lieferungen nach Europa weiter. Italien seien für heute nur 50 Prozent der bestellten Liefermenge zugesagt worden, teilte der italienische Gasversorger Eni mit. Schon in den vergangenen Tagen waren die Liefermengen zurückgegangen. Auch in Frankreich kommt über Pipelines aus Deutschland kein russisches Gas mehr an, heißt es vom französischen Netzbetreiber GRTgaz. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, dies sei eine Folge der gedrosselten Lieferung von Russland nach Deutschland über die Pipeline Nord Stream 1. Die Lage sei zwar ernst, die Gasversorgung hierzulande aber nach wie vor stabil, so der Sprecher. Bisher habe kein EU-Land einen Solidaritätsmechanismus ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 14:00 Uhr