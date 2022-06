Gazprom-Chef sieht vorerst keine Lösung für Nord Stream 1

Scholz sichert Kiew Unterstützung bei EU-Beitritt zu

Kiew: Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien haben sich dafür ausgesprochen, dass die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommt. Das erklärten sich auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Bundeskanzler Scholz versichterte bei dem Besuch in Kiew, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehöre. Er sagte außerdem zu, dass Deutschland die Ukraine auch weiterhin mit Waffen beliefern werde, so lange das Land im Kampf gegen Russland Unterstützung brauche. Frankreichs Präsident Macron kündigte seinerseits die Lieferung weiterer Artillerie-Systeme an die Ukraine an. Präsident Selenskyj dankte den europäischen Gästen für ihre Soldiarität. Er betonte, jede Waffe, die die Ukraine bekomme, bedeute gerettete Leben. Scholz und Macron waren heute früh gemeinsam mit Italiens Regierungschef Draghi und dem rumänischen Präsidenten Iohannis in Kiew eingetroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2022 16:45 Uhr