Gazprom bestätigt Gaslieferstopp an Shell und dänischen Konzern

Moskau: Der staatliche russische Energieriese Gazprom hat nach eigenen Angaben die Gaslieferungen an Shell Energy Europe und den dänischen Versorger Ørsted eingestellt. Gazprom habe die Lieferungen an die beiden Konzerne beendet, weil diese sich weigerten, ihre Gaszahlungen auf Rubel umzustellen, hieß es von Seiten des Unternehmens. Laut Bundeswirtschaftsministerium ist die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gefährdet. Die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde für die Gasversorgung hatte gestern auf Anfrage mitgeteilt, dass von dem Lieferstopp "nur kleine Mengen" betroffen seien, die auch anderweitig beschafft werden könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2022 13:00 Uhr