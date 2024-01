Gazastreifen ist laut UN "unbewohnbar"

Tel Aviv: Israel hat in der Nacht seine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fortgesetzt- sowohl aus der Luft als auch am Boden. Im Zentrum des Küstenstreifens wurden nach Militärangaben Hamas-Terroristen getötet: Die Rede ist von einer bewaffneten Terrorzelle. Korrespondenten berichten von israelischen Angriffen auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen. Dort haben hunderttausende Menschen Zuflucht gesucht. Derweil wächst der Druck auf Israel, den Konflikt rasch zu beenden. UN-Nothilfekoordinator Griffiths erklärte, das Gebiet liege in Trümmern und sei unbewohnbar geworden. Vor allem für Kinder waren die letzten 12 Wochen traumatisch - ohne Essen, Wasser und Schule. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef warnte, 1,1 Millionen Kinder seien durch Kämpfe, Unterernährung und mangelnde gesundheitliche Versorgung bedroht. Von israelischer Seite heißt es, man habe die humanitäre Situation vor Ort stabilisiert - auch die des medizinischen Systems.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 09:00 Uhr