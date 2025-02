Gazastreifen bekommt dank Waffenruhe mehr Hilfe

Gaza-Stadt: Zwei Wochen nach Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas erreichen wieder mehr Hilfslieferungen den Gazastreifen. Laut den Vereinten Nationen hat ein Drittel der Haushalte besseren Zugang zu Nahrungsmitteln als vor der Feuerpause. Zudem kehren viele Vertriebene an ihren früheren Wohnorte zurück. Nach UN-Schätzungen sind seit Beginn der Waffenruhe knapp 550.000 Menschen in den Norden des Gazastreifens gelangt, wo provisorische Unterkünfte errichtet worden sind. Die erste Phase der Waffenruhe läuft noch vier Wochen. Israels Ministerpräsident Netanjahu ist derzeit zu Besuch in den USA, um Verhandlungen über ein zweite Phase vorzubereiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2025 04:00 Uhr