Gazakrieg: Verhandlungen über Verlängerung der Feuerpause laufen

Gaza: Nach tagelanger Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas sind die internationalen Bemühungen um eine weitere Verlängerung der Waffenruhe verstärkt worden. US-Außenminister Blinken kündigte eine dritte Reise in den Nahen Osten an. Die Hamas zeigte sich grundsätzlich zu einer Verlängerung um vier Tage bereit und verhandelt derzeit mit den Vermittlern Katar und Ägypten. Ohne Verlängerung würde die Feuerpause morgen früh auslaufen. Noch heute Abend wird die Freilassung weiterer Geiseln der Hamas erwartet. Unterdessen stockte die Bundesregierung ihre humanitäre Hilfe für den Gazastreifen um 18 Millionen Euro auf. Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs kam eine Hilfslieferung an eine UN-Notunterkunft im Flüchtlingsviertel Dschabalia im Norden des Gazastreifens an. (Stopp 17 Uhr) Die Gegend war fast 50 Tage lang von Hilfen abgeschnitten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 17:00 Uhr