Gaza-Waffenruhe auf der Kippe - Israel droht der Hamas

Tel Aviv: Eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas ist weiterhin nicht in Sicht. Der israelische Verteidigungsminister Katz sagte, wenn die Hamas nicht bald die Geiseln freilasse, würden die Tore Gazas geschlossen und - so wörtlich - die Tore zur Hölle geöffnet. Israel hat bereits den Zugang für Hilfslieferungen in das zerstörte Küstengebiet gestoppt. Es fordert die Fortsetzung der Waffenruhe im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln. Die Hamas will hingegen sofort über die zweite Phase der Vereinbarung verhandeln, die ein Ende aller Kämpfe und den Abzug von Israels Truppen vorsieht.

