Gaza-Streifen erhält 17.000 Liter Treibstoff für humanitäre Zwecke

Gaza-Stadt: In den Gazastreifen sind 17.000 Liter Treibstoff geliefert worden. Wie die palästinensische Grenzbehörde am Abend mitteilte, wurde der Treibstoff aus Ägypten über den Grenzübergang Rafah in das Küstengebiet gebracht. Damit würden nun Generatoren betrieben, die Strom für die Telekommunikation liefern. Später teilten die beiden palästinensischen Telekom-Firmen mit, nach dieser Lieferung habe man den Mobilfunk teilweise wiederherstellen können. Israel hatte heute die Lieferung kleinerer Mengen Treibstoff zu humanitären Zwecken in den Gazastreifen gebilligt. Die Vereinten Nationen dürfen nun jeden Tag zwei Tanklastwagen mit Diesel in das abgeriegelte Gebiet bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 22:15 Uhr