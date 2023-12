Gaza-Krieg wird laut Netanjahu noch Monate dauern

Jerusalem: Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat sein Volk auf einen monatelangen Krieg eingeschworen. Er sagte in einer Fernsehansprache, man kämpfe an allen Fronten. Ziel sei es, die Hamas zu zerstören und den Gazastreifen zu demilitarisieren; das brauche Zeit. Als erstes müsse Israel die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten unter seine Kontrolle bringen, damit keine Waffen mehr in das Palästinensergebiet gelangen können. Im Lager Rafah hat die israelische Armee derweil eine vierstündige taktische Kampfpause verkündet. Ein Sprecher sagte, man wolle der Bevölkerung damit die Gelegenheit geben, sich Vorräte zu besorgen. Zuvor waren die Einwohner der heftig umkämpften Stadt Chan Junis aufgefordert worden, sich in Rafah in Sicherheit zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 22:00 Uhr