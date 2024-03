Gaza-Hilfsschiff ist immer noch in zyprischem Hafen

Gaza: Die Testfahrt eines Hilfsschiffs von Zypern nach Gaza verzögert sich weiter. Eigentlich sollte die "Open Arms" schon am Freitag ablegen. Nun liegt das Schiff einer spanischen Hilfsorganisation weiter im Hafen von Larnaka im Südosten von Zypern. Die Open Arms ist voll beladen mit 200 Tonnen Hilfsgütern wie Reis, Mehl und Konserven, so die Hilfsorganisation. Nach Angaben von zyprischen Medien hat Israel der Lieferung zugestimmt, aber es gebe technische Probleme. Am Freitag hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt, dass ein Hilfskorridor auf dem Seeweg zwischen Larnaka und dem 400 Kilometer entfernten Gaza noch am Wochenende geöffnet werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 13:00 Uhr