Gaza-Behörde meldet mindestens 214 weitere Tote binnen eines Tages

Gaza: Die israelische Armee hat ihren Kampf gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen unvermindert fortgesetzt. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben binnen eines Tages mindestens 214 Menschen getötet und etwa 300 verletzt. Ein Sprecher der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde erklärte, viele Opfer seien noch unter den Trümmern verschüttet. Die noch funktionierenden Krankenhäuser seien völlig überfordert mit der Anzahl an Verletzten. Die israelische Armee hat derweil eigenen Angaben zufolge die Hamas-Hochburg Dschabalia im Norden des Gazastreifens erobert. Ein ranghoher israelischer Kommandeur sagte, bei den Gefechten seien hunderte Terroristen getötet worden, 500 Terrorverdächtige hätten sich außerdem ergeben. Einige von ihnen seien an dem Massaker in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen.

