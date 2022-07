Gasversorgung wird im Notfall von Krisenstab geregelt

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf einen drohenden Gasmangel hat Bundeswirtschaftsminister Habeck Unternehmen nochmals zum Energiesparen aufgefordert. Habeck sagte, man werde es sich nicht mehr leisten können, Büros bis 23 Uhr zu heizen, wenn kaum noch Menschen dort arbeiten. Außerdem sollten Betriebsferien etwa an Weihnachten und Ostern organisiert werden, damit die Heizungsanlagen dann heruntergefahren werden können. Die FDP spricht sich in diesem Zusammenhang für neue Homeoffice-Regelungen aus. Fraktionschef Dürr sagte der Welt am Sonntag, vordringliches Ziel sei es allerdings, die drohende Energielücke bestmöglich zu schließen und so zu verhindern, dass die Büros überhaupt runtergekühlt werden müssten. Sollte eine Notlage bei der Gasversorgung kommen, wird ein Krisenstab der Bundesnetzagentur rund um die Uhr darüber entscheiden, welche Verbraucher noch mit Gas versorgt werden. Aus Habecks Ministerium hieß es laut der Funke Mediengruppe, für die Einzelfallentscheidungen wäre dann ausschließlich die Behörde verantwortlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2022 10:15 Uhr