Gasversorgung in Deutschland ist offenbar vorerst gesichert

Nachrichtenarchiv - 27.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesnetzagentur hält die Gasversorgung in Deutschland trotz des russischen Lieferstopps an Polen und Bulgarien für gesichert. Ein Behördensprecher sagte, die Lage werde sehr genau beobachtet. Ähnlich hatte sich zuvor bereits eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Habeck geäußert. Die Bundesnetzagentur teilte zudem mit, dass sich die deutschen Erdgasspeicher langsam wieder füllen. Demnach liegt der Füllstand derzeit bei gut 33 Prozent - und damit deutlich höher als beispielsweise im Frühjahr vergangenen Jahres. In der Früh hat der russische Staatskonzern Gazprom wie angekündigt seine Gaslieferungen an die beiden EU-Staaten Polen und Bulgarien eingestellt. Als Begründung nannte das Unternehmen fehlende Zahlungen in Rubel, so wie es die Führung in Moskau inzwischen verlangt.

