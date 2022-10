Gasverbrauch sinkt wegen milderen Wetters

Bundesbankpräsident rechnet 2023 mit mehr als sieben Prozent Inflation

Washington: Laut Bundesbank-Präsident Nagel wird die Inflationsrate in Deutschland auch im kommenden Jahr hoch bleiben. Dieses Jahr werde die Teuerungsrate bei über acht Prozent liegen, sagte er am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Für das kommende Jahr rechne er im Jahresdurchschnitt mit einer 7 vor dem Komma. Das liegt über den bisherigen Schätzungen der Bundesbank für 2023. Nagel sagte, die Inflation in den Griff zu bekommen habe höchste Priorität. Die aktuellen Daten sprächen für einen robusten Zinsschritt auf der kommenden Sitzung der Europäischen Zentralbank in zwei Wochen. Heute war bekannt geworden, dass die Inflationsrate in Deutschland im September bei 10 Prozent lag, so hoch wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg.

