Gasverbrauch in Deutschland laut Netzagentur gestiegen

Berlin: Der Gasverbrauch in Deutschland ist Berechnungen der Bundesnetzagentur zufolge derzeit höher als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf diese Zahlen berichten, haben Privathaushalte und Unternehmen seit dem 1. Oktober über 7 Prozent mehr Gas verbraucht als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wie Netzagentur-Chef Müller erklärte, ist man trotz dieses Anstiegs aber nicht besorgt. Die Gasspeicher seien zu rund 90 Prozent gefüllt und man habe stabile Importe, die die Versorgung sicherten. Ein Gasmangel sei in diesem Winter unwahrscheinlich, so Müller. Die Netzagentur empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen dennoch, sich genau zu überlegen, welcher Verbrauch eingespart werden könne. Damit könne man viel Geld sparen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 07:00 Uhr