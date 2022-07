Gasumlage soll laut Habeck ab Oktober kommen

Nachrichtenarchiv - 28.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die ab Oktober geplante Gasumlage als einen schwierigen, aber notwendigen Schritt bezeichnet. Laut Habeck ist die Energiekrise in den vergangenen Jahrzehnten durch die starke Abhängigkeit von russischen Rohstoffen politisch und wirtschaftlich forciert worden. Daraus löse man sich jetzt, so Habeck, in Windeseile. Vorher war bekannt geworden, dass auf die Verbraucher ab Herbst eine Gasumlage zukommt. Ein Vierpersonen-Haushalt muss dafür mit 300 bis 1000 Euro zusätzlich pro Jahr rechnen. Über die Umlage sollen die stark gestiegenen Einkaufspreise für Gas an alle Verbraucher weiter gegeben werden. Die Umlage soll voraussichtlich für eineinhalb Jahre erhoben werden und kommt zu den regulären Preiserhöhungen noch oben drauf. Je nach Gas-Versorger rechnet man für einen Vierpersonen-Haushalt mit durchschnittlich 2.500 bis 3.000 Euro Gesamt-Mehrkosten jährlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 16:00 Uhr