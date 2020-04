Gastwirte machen mit leeren Stühlen auf prekäre Lage aufmerksam

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In ganz Deutschland haben Gastwirte auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht. Sie stellten laut Branchenverband Dehoga in 80 Städten an prominenten Orten leere Stühle auf - als Symbol für ausbleibende Einnahmen. Auch in Bayern beteiligten sich Gastronomen an der Aktion - etwa auf dem Münchner Odeonsplatz und auf dem Oberen Markt in Würzburg. Das Gastgewerbe ist vom Corona-Stillstand besonders hart getroffen. Bars, Kneipen und Restaurants müssen weiter auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 19:00 Uhr