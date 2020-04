Gastwirte in Bayern machen auf drohende Pleiten aufmerksam

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In mehreren Städten in Bayern und in ganz Deutschland wollen Gastwirte heute mit der Aktion "Leere Stühle" auf ihre bderohliche Lage aufmerksam machen. Vom Vormittag an wollen die Wirte Stühle vor die Türen stellen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga schreibt in einer Erklräung, dass zunehmend auch Lieferanten und Partner der Branche belastet und dadurch ebenfalls tiefer in die Krise gezogen werden. So beklagten auch DJs, Messebauer und Zulieferer eine existenzbedrohende Situation. Viele Gastronmen befürchten nach eignen Angaben die endgültige Pleite, wenn wegen der Corona Maßnahmen auch über den Sommer Gaststätten geschlossen bleiben müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 10:00 Uhr