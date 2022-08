Gasturbine für Nord Stream 1 ist laut Scholz lieferbereit

China reagiert mit Militärmanöver auf Pelosi-Besuch in Taiwan

Taipeh: Die US-Spitzenpolitikerin Pelosi hat bei ihrem Besuch in Taiwan der politischen Führung die Unterstützung Washingtons zugesichert. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai nannte sie Taiwan eine der - so wörtlich - freiesten Gesellschaften der Welt. Den Besuch der hochrangigen US-Demokratin empfindet China als Affront. Peking sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz und erkennt deren Unabhängigkeit nicht an. Als Reaktion auf den Pelosi-Besuch in Taiwan startete China ein großes Militärmanöver mit Schießübungen in den Gewässern rings um die Insel. Auch scharfe Munition mit großer Reichweite soll dabei eingesetzt werden. Darüber hinaus kündigte Peking eine Reihe von Sanktionen gegen Taiwan an - wie etwa ein Importverbot von Obst und Fisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 10:00 Uhr