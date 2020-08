Gaststättenverband plädiert für Rückkehr der Heizpilze

Demokratischer Präsidentschaftskandidat Biden

Wilmington: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hat in seiner Antrittsrede versprochen, die Spaltung der USA zu überwinden. Unter Präsident Trump gebe es zu viel Wut und zuviel Angst, sagte Biden beim virtuellen Parteitag der Demokraten, bei dem er offziell zum Kandidaten ernannt worden war. Er werde ein Verbündeter des Lichts sein, nicht der Dunkelheit. Trump machte er in der Corona-Pandemie schwere Vorwürfe. Der derzeitige Präsident habe in seiner grundlegendsten Pflicht gegenüber der Nation versagt. Er habe Amerika nicht beschützt, so Biden. Er kritisierte, dass Trump noch immer keinen Plan habe, wie er die Krise in den Griff bekommen wolle. Biden kündigte an, schon am ersten Tag seiner Amtszeit einen Plan zur Eindämmung der Pandemie vorzustellen. Sonst könne sich auch die Wirtschaft nicht wieder erholen, betonte Biden, das habe Trump nicht verstanden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 06:00 Uhr