Gaststätten in Bayern dürfen am 25. Mai öffnen

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen bis Pfingsten beschlossen - morgen werden die Ausgangsbeschränkungen zu Kontaktbeschränkungen. Konkret heißt das, Haushalte dürfen auch ohne triftigen Grund wieder verlassen werden und auch Familienangehörige dürfen unter Auflagen wieder besucht werden. Auch die Spieplätze öffnen morgen wieder. Für Pflegeheime stellte Söder ab dem Wochenende Besuchmöglichkeiten in Aussicht. Und auch für die Gastronomie und Hotelerie wurde ein Stufenplan vorgestellt. So sollen Biergärten und Außenbereiche am 18. Mai geöffnet werden, Innenbereiche von Gaststätten am 25. Mai und Hotels am 30.Mai. Söder sagte über die schrittweise Lockerung, der Zeitpunkt für den sogenannten Bayernplan sei richtig, weil es die Zahlen der Neuinfizierten jetzt zuließen. Allein in der vergangenen Woche habe sich die Zahl der Neuinfizierten nahezu halbiert, so Söder weiter. Einen Tag vor der Bund-Länder-Konferenz hatten bereits einige Bundesländer, wie Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern eigene Pläne für Lockerungen vorgelegt. Vor allem Bayern hatte dies kritisiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.05.2020 12:45 Uhr