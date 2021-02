Gastronomie und Handel drängen auf Fahrplan zur Öffnung

Militär in Myanmar verhängt Ausgangssperren und Versammlungsverbote

Nach tagelangen Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar haben die Machthaber das Kriegsrecht verhängt. Per Dekret ordneten sie zudem Ausgangssperren und Versammlungsverbote für die Städte Rangun und Mandalay an. Die Demonstranten fordern die Rückkehr zur Demokratie sowie die Freilassung der festgenommenen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Angesichts der Entwicklungen will der UN-Menschenrechtsrat am Freitag eine Sondersitzung zur Lage in Myanmar abhalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 04:00 Uhr