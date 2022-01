Gastronomie protestiert gegen Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Westliche Staaten ruften zu Ende der Gewalt in Kasachstan auf

Paris: Angesichts der verschärften Lage in Kasachstan rufen westliche Staaten zur Besonnenheit und zu einem Ende der Gewalt auf. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte bei einem Besuch in Paris, sie verfolge die Entwicklung in dem Land mit großer Sorge und mahnte, die Einwohner zu schützen. Frankreichs Präsidentin Macron äußerte sich ähnlich und sprach sich für Deeskalation aus. Kasachstans Präsident Tokajew hatte den Sicherheitskräften heute einen Schießbefehl erteilt. Bundesjustizminister Buschmann kritisierte die Aussage des Präsidenten und erklärte, wer ohne Vorwarnung auf Demonstranten schießen lasse, um zu töten, habe den Kreis zivilisierter Staaten verlassen. In der zentralasiatischen Republik gibt es seit Tagen Massenproteste von Regierungskritikern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.01.2022 14:45 Uhr