Gastronomenverband warnt vor Insolvenzwelle

19.04.2020 07:00 Uhr

Berlin: Wegen der Corona-Krise droht in Deutschland rund einem Drittel der Hotel- und Gaststättenbetriebe die Pleite. Laut Branchenverband Dehoga gehen den insgesamt rund 223.000 Hotels und Restaurants bis Ende April rund zehn Milliarden Euro Umsatz verloren. Ohne weitere staatliche Unterstützung stünden 70.000 Unternehmen vor dem Aus, sagte Hauptgeschäftsführerin Hartges der "Bild am Sonntag". Die anstehenden Lockerungen böten keine Perspektiven für die Gastronomie. Bundesfinanzminister Scholz stellt der Branche nun weitere Hilfen in Aussicht. Bayerns Ministerpräsident Söder will die Forderung der Gastronomie aufgreifen und schlägt vor, die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent zu senken. Die CSU wolle das im nächsten Koalitionsausschuss zum Thema machen. Diskutiert werden auch Direkthilfen für Betriebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 07:00 Uhr