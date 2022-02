Gastronomen fordern schnelle Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 06.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über die weitere Corona-Politik in Deutschland fordert der Gastgewerbe-Verband Dehoga einen einheitlichen Öffnungsplan. Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte der Rheinischen Post, da sich abzeichne, dass Omikron trotz hoher Inzidenzwerte das Gesundheitssystem nicht überfordere, sollten Bund und Länder einen bundesweit einheitlichen Öffnungsplan vereinbaren. Dies sei rasch notwendig. Der Gastgewerbe-Verband spricht sich für die flächendeckende Aufhebung der 2G-Plus-Regel in Restaurants und Cafés aus. Zudem sollten die in sechs Bundesländern geltenden abendlichen Sperrzeiten sofort abgeschafft werden. Dazu gehört auch Bayern. Dagegen warnen Vizekanzler Habeck und Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor schnellen Lockerungen. Lauterbach sagte in einem Zeitungsinterview, wenn man zu früh lockere, riskiere man neue, gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.02.2022 16:00 Uhr