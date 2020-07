Gastronomen auf Mallorca verschärfen Regeln für Party-Urlauber

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palma: Nach mehreren Partys ohne Mundschutz und Sicherheitsabstand haben viele Bar- und Restaurantbetreiber auf Mallorca die Regeln verschärft. Um den Publikumsverkehr zu steuern, haben einige Gastronomiebetriebe ihre Außenbereiche mit Ketten und Zäunen von den Straßen getrennt. Außerdem wurde vielerorts mehr Sicherheitspersonal an den Eingängen positioniert. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten deutsche Urlauber an der Playa de Palma und in Magaluf ausufernd gefeiert. Weder die Stadt Palma noch die Regionalregierung der Balearen haben sich bisher zu den Vorfällen geäußert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 23:00 Uhr