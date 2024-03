Gastgewerbe wartet weiter auf Trendwende

Berlin: Das Gastgewerbe ist ohne großen Schwung ins neue Jahr gestartet. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, machten Hotels, Restaurants und Caterer im Januar knapp ein Prozent mehr Umsatz als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr gab es aber ein kleines Minus. Und im Vergleich zum Januar 2019 - vor Ausbruch der Corona-Pandemie - lag das Umsatzminus sogar bei rund 13 Prozent. Der Jahresauftakt sei deshalb "nicht als Trendwende für die Branche zu werten", heißt es vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband bezeichnete die wirtschaftliche Lage als "extrem angespannt". Viele Betriebe haben zuletzt die Preise erhöht, weil seit Jahresbeginn für Speisen in der Gastronomie wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig werden. Beobachter rechnen mit mehr Pleiten in der Branche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 13:00 Uhr