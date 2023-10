Gastgewerbe beklagt Mitarbeitermangel

Berlin: Im Gastgewerbe fehlt es an Mitarbeitern. Wie aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht, entschied sich während der Corona-Pandemie mehr als jeder Vierte für einen anderen Job. Derzeit sind 100.000 Menschen weniger im Gastgewerbe tätig als vor der Pandemie. Die Zahl der in diesem Bereich tätigen Unternehmen hat sich hingegen schnell wieder erholt. Im vergangenen Jahr gab es sogar mehr Betriebe als vor der Pandemie. Die Branche stehe deshalb wie nie zuvor unter Druck, die Attraktivität für Beschäftigte zu steigern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, so die Verfasser der Studie.

