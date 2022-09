Gasspeicher sind bereits über 90 Prozent gefüllt

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch nach dem kompletten Stopp der Lieferungen aus Russland kommt das Füllen der Gasspeicher voran. Wie aus den neuesten Daten der Betreiber hervorgeht, liegt der Füllstand mittlerweile bei gut 90 Prozent. Die Bundesregierung peilt für Anfang November 95 Prozent an - bereits die Zwischenziele waren früher erreicht worden als vorgegeben. Aktuell erhält Deutschland Erdgas über Pipelines aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Zum Jahreswechsel sollen an der Nordseeküste die ersten beiden Terminals zur Anlandung von verflüssigtem Erdgas in Betrieb genommen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 04:00 Uhr