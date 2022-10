Gasspeicher knacken 95-Prozent-Marke

Klingbeil: Atomstreit muss noch diese Woche abgeräumt werden

Berlin: Im Streit innerhalb der Ampelkoaliton über die AKW-Laufzeiten setzt SPD-Chef Klingbeil auf eine Einigung noch in dieser Woche. Nächste Woche müsse das im Bundestag entschieden werden, sagte Klingbeil am späten Abend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Die FDP will drei Kernkraftwerke bis 2024 am Netz lassen. Grünen-Chef Nouripour wirbt für den Streckbetrieb von zwei Atomkraftwerken. In der "Rheinischen Post" betont er jedoch, dass die Grünen Anti-Atom-Partei blieben. Zum Auftakt ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn wollen die Grünen heute über die Energieversorgung für den Winter beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2022 05:00 Uhr