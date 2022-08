Gasspeicher in Deutschland laut Habeck schneller gefüllt als gedacht

EU will Visa-Vereinbarung mit Russland aussetzen

Brüssel: Die Europäische Union bereitet laut einem Zeitungsbericht Einreise-Einschränkungen für russische Staatsbürger wegen des Ukraine-Kriegs vor. Bei einem informellen Treffen der EU-Außenminister in der kommenden Woche solle es um die Aussetzung der Visa-Vereinbarung mit Russland aus dem Jahr 2007 gehen, so die "Financial Times". Die baltischen EU-Mitglieder Estland, Litauen und Lettland sowie Tschechien haben die Einreise bereits eingeschränkt. Bundeskanzler Scholz äußerte sich bisher skeptisch. Außenministerin Baerbock deutete am Freitag an, dass die EU nach einem Kompromiss suche. - Derweil gehen die Kämpfe am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja weiter. Beide Kriegsparteien nehmen offenbar in Kauf, dass Geschosse auf dem Kraftwerksgelände einschlagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2022 22:30 Uhr