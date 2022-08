Gasspeicher in Deutschland füllen sich

Nachrichtenarchiv - 08.08.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der deutlich reduzierten Liefermengen aus Russland, gelingt es, die deutschen Gasspeicher zu füllen. Wie die Betreiber heute mitteilten, lag der Füllstand am Samstagmorgen im Schnitt bei 71,9 Prozent und damit 0,6 Prozentpunkte über dem Vortageswert. So stark befüllt werden konnten die Speicher zuletzt vor knapp zwei Monaten. Eine neue Verordnung sieht vor, dass die deutschen Speicher am 1. September zu mindestens 75 Prozent gefüllt sein müssen. Am 1. November müssen es mindestens 95 Prozent sein. - Sollte es dennoch zu einer Gasmangellage kommen, wollen die Länder die Entscheidung über eine Priorisierung nicht allein der Bundesnetzagentur überlassen. Unter anderem Hamburg und Berlin verlangen mehr Mitspracherecht.

