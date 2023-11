Gasspeicher in Deutschland erreichen 100-Prozent-Marke

Bonn: Die Gasspeicher in Deutschland sind zu 100 Prozent voll. Das geht aus vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervor. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, bezeichnete das als gute Nachricht. Er betonte erneut, dass Deutschland viel besser auf den Winter vorbereitet sei als im vergangenen Jahr. Eine vollständige Entwarnung will er allerdings noch nicht geben: Er bitte die Menschen, sich auch weiterhin genau zu überlegen, welcher Verbrauch sich einsparen lasse, so Müller. Nach früheren Angaben der Bundesregierung reicht die derzeit eingelagerte Menge Erdgas für etwa zwei bis drei durchschnittlich kalte Wintermonate.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 09:15 Uhr