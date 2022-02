Gasspeicher in Bayern nur zu einem Viertel gefüllt

Interesse an Olympia ist laut ARD-Umfrage gering

Peking: In China werden am Mittag unserer Zeit die Olympischen Winterspiele feierlich eröffnet. Das Interesse an den Spielen ist in Deutschland gering. Das geht aus dem neuen ARD-Deutschlandtrend hervor. 80 Prozent der Befragten gaben an, wenig oder gar kein Interesse zu haben. Zudem finden zwei Drittel, dass die Spiele nicht an China hätten vergeben werden dürfen. Zur Begründung verwiesen die meisten Befragten auf die politischen Verhältnisse in dem kommunistischen Land. 17 Prozent störten sich an den Eingriffen in die Umwelt beim Bau der olympischen Sportstätten. Gefragt wurden die Bürger auch zum Thema Corona-Impfpflicht. Für eine allgemeine Impfpflicht plädierte gut die Hälfte, jeder Dritte sprach sich dagegen aus. - Unter diesen Befragten waren mehr als 80 Prozent AfD-Anhänger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 07:00 Uhr